🎥 Ardon Jashari beleefde zijn eerste dag bij Club Brugge en is duidelijk onder de indruk: "Van een ander niveau"

Club Brugge stelde onlangs zijn eerste zomeraanwinst voor. Ardon Jashari zal in juli overkomen van het Zwitserse FC Luzern.

De play-offs zijn net begonnen en Club Brugge zal nog goed proberen mee te doen om een Europees ticket voor volgend seizoen te bemachtigen. Toch zijn de voorbereidingen op volgend seizoen duidelijk al begonnen.

De club kondigde eerder aan dat Ardon Jashari zijn eerste zomeraanwinst is geworden. Hij zal na dit seizoen bij blauw-zwart spelen. Jashario is een 21-jarige middenvelder.

Club Brugge deelde daags na de aankondiging een filmpje op sociale media waarop zijn eerste dag bij de club wat gevolgd werd. Hij spreekt er onder meer met Simon Mignolet die aan het trainen is, krijgt een rondleiding en trekt voor het eerst een shirt van Club aan.

Maar van één ding was Jashari duidelijk nog wat extra onder de indruk. "Dit Basecamp is van een ander niveau. Je hebt hier een spa, een welness. Alles is zo dichtbij, zoals het veld hiernaast. Heel mooi", klink het.

Het is de bedoeling dat de Zwitser de vaste nummer zes wordt bij Club Brugge. Verwacht wordt dat hij als vervanger voor Onyedika, die volgende zomer zou kunnen vertrekken.