Jelle Bataille doet onthulling over JPL-speler: "Hij klaagt en zaagt constant, hij begon me uit het niets uit te schelden"

Spelers hebben allemaal wel tegenstanders waar ze liever niet tegen spelen. Jelle Bataille onthulde nu wie hij de vervelendste tegenstander vindt.

Je ziet het iedere week wel op het veld. Spelers die het wat met elkaar aan de stok krijgen, een kleine woordenwisseling of gewoon wat vervelend gedrag om de tegenstander te irriteren.

Op de flanken hebben spelers vaak de hele wedstrijd dezelfde rechtstreekse tegenstander. Jelle Bataille vertelde welke speler de vervelendste is op het veld.

"Archie Brown van AA Gent", begint hij bij Gazet van Antwerpen. "Een reus, razendsnel en hij klaagt en zaagt constant. Uit het niets begon hij me uit te schelden. Ik praat normaal zelf niet, maar als je tegen mij begint, dan ga ik erin mee."

Tijdens de wedstrijd ging het er hard aan toe, maar na afloop was het ook gedaan geeft Bataille aan. "Mochten er toen microfoons op ons hebben gestaan… We hebben elkaar helemaal afgemaakt. Maar na de match gaven we elkaar de hand en een knuffel. Zo hoort het."

Bataille geeft ook toe welke speler hij op zijn positie beter vindt. "Muñoz is weg. Maar verder? Wat voetballende kwaliteiten betreft: Maxim De Cuyper, honderd procent, al is hij een linksachter. Die traptechniek…"