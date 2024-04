Nog een JPL-trainer die salonremise tussen Westerlo en Genk afkeurt: "Ik zou nooit iets kunnen regelen"

De salonremise tussen Westerlo en Genk is nu toch al even geleden, maar blijft in de JPL een bijzonder gespreksonderwerp. Zowat iedereen die één van deze teams nog treft, zal het er nog wel over hebben.

Dit weekend is het de beurt aan Besnik Hasi. De Kosovaarse Albanees krijgt met KV Mechelen zaterdagavond immers Westerlo over de vloer Achter de Kazerne. Het laatste onderlinge duel tussen beide ploegen is nog niet zo lang geleden: dat dateert maar van de voorlaatste speeldag van de reguliere competitie. KVM won met 3-1.

En toen moest de fameuze salonremise tussen Westerlo en Genk er nog aankomen. Eén van de vragen op de persbabbel van Hasi in aanloop naar de wedstrijd van dit weekend ging over die toch wel opmerkelijke gebeurtenis. "Ik wil me daar niet over uitspreken", houdt hij zich in eerste instantie toch nog wat op de vlakte.

© photonews

Al stelt Hasi zich uiteindelijk wel in de plaats van zijn collega's: wat als hij trainer was van een ploeg die in zulke situatie verkeerde? "Ik zou nooit iets kunnen regelen, zelfs al stond mijn broer aan de andere kant", is Hasi duidelijk. Ergens toch wel een boodschap aan de heren Vrancken en De Mil. "Maar ik wil niemand viseren."

Ondertussen zijn er wel al een paar straffen uitgesproken, onder meer voor Westerlo-speler Madsen. "Ik heb gelezen dat de schorsing pas ingaat op 19 april, wat betekent dat hij tegen ons mag meedoen. Des te beter voor het voetbal, want ik vind het een goede speler." Uitkijken wat het zaterdagavond wordt in Mechelen.