Toekomst van Mark Van Bommel bij Antwerp blijft nog onzeker: "Als dat gebeurt, is hij weg"

Antwerp beleeft een wisselvallig seizoen. De club strijdt momenteel nog mee om een Europees ticket in de Champions' Play-offs en de beker. Ondertussen blijft de toekomst van coach Mark Van Bommel ook nog hoogst onzeker.

Antwerp staat momenteel alleen laatste in de Champions' Play-offs. De club begon slecht aan zijn play-offs met een zwakke 0 op 6 na nederlagen tegen Anderlecht en KRC Genk.

Dit weekend krijgt The Great Old weer een nieuwe kans tegen Club Brugge. Zondag reist Antwerp af naar het Jan Breydelstadion om voor de eerste overwinning in deze play-offs te gaan.

Ondertussen blijft ook de toekomst van coach Mark Van Bommel nog hoogst onzeker. De Nederlander wil zelf ook niet echt ingaan op vragen rond het onderwerp.

Volgens Frank Raes is de kans eerder klein dat Van Bommel volgend seizoen nog aan het roer staat bij The Great Old. Van Bommel heeft nog een contract tot 2025.

"Die kans lijkt me klein", vertelde hij bij Gazet van Antwerpen. "Het vertrek van zijn assistent is een teken aan de wand. Ik denk dat Van Bommel beseft dat hij aan het einde van een cyclus is aanbeland bij Antwerp. Als er straks een Duitse club komt aankloppen, dan is hij weg."