Antwerp-supporters moeten vanaf volgend seizoen dieper in de buidel tasten: "Je kan maar twee dingen doen als fan"

Zaterdag begon Antwerp met de verkoop van abonnementen voor volgend seizoen. De prijzen zijn voor het eerst in drie jaar tijd omhoog gegaan.

"We zijn op voorhand ingelicht door de club dat er een prijsverhoging ging komen, maar het specifieke bedrag kenden we niet op voorhand. Dit is redelijk pittig”, vertelde Dominik Van Landeghem, woordvoerder van de FASC bij Gazet van Antwerpen.

Langs de ene kant is er begrip voor de stijging van de prijzen. "Enerzijds is het logisch dat we meer moeten betalen. Maar de stap is nu ineens heel groot. Zeker voor gezinnen met meerdere kinderen. De prijzen bleven drie jaar ongewijzigd, terwijl het leven duurder is geworden. Ook voor een voetbalclub. Vandaar het begrip."

"Anderzijds heb je als fan het gevoel dat je mee de rekening aan het betalen bent voor een opeenhoping van zaken. Zo liggen de cashflowproblemen van rond de jaarwisseling nog vers in het geheugen en moeten er spelers worden verkocht. Ook de lege tribune kost de club handenvol geld", gaat Van Landeghem verder.

"Je kan maar twee dingen doen als fan en dat is de meerprijs betalen of thuisblijven. Zonder abonnement is het moeilijk om aan losse wedstrijdtickets te geraken", besluit hij bij de krant.