Popovic krijgt dit schorsingsvoorstel voor rode kaart tegen KRC Genk

Boris Popovic speelde op KRC Genk maar een half uurtje mee. Hij moest vervroegd naar de kant na een fout aan de middellijn op Tolu Arokodare.

Boris Popovic was er bij Cercle Brugge op bezoek bij KRC Genk aan de rust ingekomen. In de 74ste minuut ging hij aan de middellijn in de fout.

De Serviër haalde de doorgebroken Tolu Arokodare onderuit. Scheidsrechter Visser twijfelde niet en haalde de rode kaart boven. Dat werd ook bevestigd door de VAR. Ondanks een man min kon de Vereniging toch nog een gelijkspel afdwingen.

Extra schorsingsdag

Arokodare was alleen op weg naar doel als Popovic hem niet tegengehouden had. Het was voor de Serviër de tweede rode kaart in evenveel maanden tijd.

Voor de rode kaart van tegen KRC Genk vraagt het bondsparket een schorsing van één speeldag en 1.000 euro boete. Voor zijn vorige rode kaart kreeg Popovic een speeldag schorsing met uitstel, maar die zou nu ook effectief worden, waardoor hij twee weken aan de kant moet blijven.