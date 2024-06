📷 OFFICIEEL Rik De Mil haalt pion weg bij ex-club Westerlo waar hij ontslagen werd

Rudger Van Snick gaat aan de slag bij Sporting Charleroi. Hij wordt de Head of Performance en komt over van Westerlo.

Conditietrainer Rudger Van Snick was vijf jaar lang actief bij Westerlo, maar vertrekt nu naar Sporting Charleroi waar Rik De Mil trainer is. Hij werkte eerder ook bij RSC Anderlecht.

“Met een diploma fysiotherapie en een schat aan ervaring als fysieke trainer op het hoogste niveau bij Anderlecht, waar hij 8 seizoenen doorbracht, bekleedt Rudger sinds 2019 de functie van fysieke trainer bij Westerlo”, laten de Carolo’s weten op hun webstek.

“Toen ik bij Anderlecht of Westerlo zat, was het altijd moeilijk om hier te komen spelen”, vertelt Van Snick. “Het gevoel om te werken voor een club met supporters zoals die van Charleroi zorgt er echt voor dat je het nog beter wilt doen. Mijn ambitie is om de club te helpen professioneler te worden en te laten zien dat we ons op alle vlakken kunnen verbeteren.”

Van Snick en De Mil werkten drie maanden samen vooraleer die laatste ontslagen werd na de salonremise tegen KRC Genk op de slotspeeldag van de reguliere competitie.

Bij Westerlo werd De Mil opgevolgd door Timmy Simons. Bart Goor, die na het vertrek van De Mil interimtrainer was, wordt normaal opnieuw assistent.