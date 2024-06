Done Deal: Antwerp troeft Anderlecht af en heeft zijn gedroomde verdediger zoals verwacht helemaal beet

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Enkele dagen geleden kwam al naar buiten dat zowel RSC Anderlecht als Royal Antwerp FC interesse hadden in de 19-jarige polyvalente verdediger Rosen Bozhinov van het CSKA 1948. Daar speelt hij sinds februari in de A-ploeg. Nu heeft The Great Old hem zoals verwacht voorgesteld.

De jongeling kreeg in februari nog een contractverlenging tot juni 2026, waardoor hij niet gratis kan worden opgepikt - iets wat anders wel het geval had kunnen zijn. En dus moest Antwerp in de buidel tasten om hem te gaan inlijven. Ook Anderlecht, Porto, Benfica, Palermo en Manchester City waren namelijk slechts enkele van de andere teams die achter het net vissen. Een paar dagen geleden lieten we al duidelijk verstaan dat een deal dichtbij was en er gepraat werd. Vierjarig contract voor Rosen Bozhinov Nu is de deal ook helemaal rond. Rosen Bozhinov heeft namelijk op de Bosuil een contract ondertekend voor 4 seizoenen. Daarmee zijn alle transfergeruchten over de verdediger meteen helemaal van de baan en heeft Antwerp zijn gedroomd profiel binnengehaald. Rosen Bozhinov versterkt defensie RAFC! ✍️🔴⚪



RAFC heeft een aanwinst voor haar verdediging gevonden bij CSKA 1948 in Bulgarije. Het gaat om de 19-jarige Rosen Bozhinov. Hij is een linksvoetige verdediger en Bulgaars jeugdinternational. Bozhinov heeft op de Bosuil een contract… pic.twitter.com/nyFsFR6Del — Royal Antwerp FC (@official_rafc) June 21, 2024 De marktwaarde van de Bulgaarse verdediger - die zowel centraal als op de flanken kan worden uitgespeeld - wordt geschat op 200.000 euro. Hij kwam pas afgelopen winter over van de B-kern van CSKA 1948. "Welkom bij Antwerp, Rosen", zijn ze bij Antwerp zeer tevreden met de komst van de jongeling. Ook wij willen van de gelegenheid gebruik maken om Bozhinov welkom te heten en veel succes te wensen bij Antwerp.