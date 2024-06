Het is Anderlecht menens: 'Miljoenenbod op komst voor gewilde middenvelder, ook absoluut toptalent op de radar'

RSC Anderlecht eindigde afgelopen seizoen derde in de Champions' Play-off. Volgend seizoen wil het meedingen naar de prijzen en daartoe is het nu volop aan het zoeken naar opportuniteiten om de kern te versterken.

Youssef Becha is de laatste naam die wordt genoemd als mogelijke versterking voor RSC Anderlecht. Becha is een 19-jarige flankaanvaller van CS Sfaxien die afgelopen seizoen de nodige adelbrieven kon voorleggen.

De Tunesische jongeling wordt in eigen land gezien als een groot talent. In de play-offs van zijn land was hij al goed voor twee doelpunten in 450 speelminuten, verdeeld over negen wedstrijden. Hij ligt nog een jaar onder contract.

© photonews

Volgens Tunesische bronnen zou hij een opportuniteit kunnen worden voor RSC Anderlecht, al zijn er veel concurrenten en kapers op de kust. Die zouden vooral uit de Franse Ligue 1 moeten komen, met onder meer Monaco, Metz en Nice.

Ook Kitolano nog steeds op het verlanglijstje

Anderlecht wil in ieder geval hard gaan op de transfermarkt. Het heeft ook de Noorse middenvelder Joshua Kitolano nog steeds op het verlanglijstje staan. Die speelt momenteel bij Sparta Rotterdam in Nederland.

Kitolano speelde vorig seizoen 26 wedstrijden waarin hij vijf keer kon scoren en goed was voor twee assists. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde 4,5 miljoen euro, dus moet hij de nodige miljoenen kosten voor paars-wit.