Drie sterkhouders weg, vele miljoenen in de kassa: dit staat er te gebeuren bij Union

De trainer is niet de enige die gaat vertrekken. Union SG bereidt zich voor op weer een drukke transferzomer. Alexander Blessin staat op het punt voor Sainkt Pauli te tekenen, maar ook de drie grote sterkhouders willen hun topseizoen verzilveren.

Dan hebben we het natuurlijk ook over Mohamed Amoura. De snelle Algerijn scoorde 18 keer en gaf 4 assists en kan rekenen op heel wat interesse. Zijn snelheid is een enorm wapen gebleken en dat is de buitenlandse clubs niet ontgaan.

Hij staat dus voor een transfer naar één van de topcompetities. Mogelijk volgt Cameron Puertas in zijn spoor. De Spaanse Zwitser zorgde voor 11 goals en 19 assists en wordt zeer gevolgd door de Spaanse en Duitse clubs.

Villarreal is één van de ploegen die concreet zijn voor hem. Maar de man die mogelijk het meeste geld gaat opbrengen speelt niet in het offensieve compartiment, maar wel in de verdediging.

Het gaat om Koki Machida. De enorm betrouwbare Japanse verdediger staat al een hele tijd op het lijstje van de Engelse topclub Tottenham. En die interesse is niet geminderd na zijn topseizoen.

Machida wordt gevolgd door nog andere topclubs. Het betekent ook dat er vele miljoenen zullen binnenkomen. Union zal het geld wel moeten gebruiken om het team weer op te bouwen, want zonder die drie is de as van de ploeg gedecimeerd.