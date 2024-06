Hein Vanhaezebrouck sabelt Kevin De Bruyne helemaal neer na incident met supporters

De supporters in het stadion floten de Rode Duivels na de kwalificatie voor de achtste finales uit. Kapitein Kevin De Bruyne begreep dat niet en besliste om de Duivels de supporters niet te laten groeten.

De Rode Duivels waren op weg naar de supporters in het stadion om ze te groeten, maar kapitein Kevin De Bruyne besliste om rechtsomkeer te maken en iedereen naar binnen te sturen. Omdat de supporters hen trakteerden op een fluitconcert.

Dat Bruyne besliste om de supporters niet te gaan groeten, begreep Hein Vanhaezebrouck niet. "De supporters waren telkens met duizenden aanwezig. Zelfs met kinderen. En ze hadden de spelers altijd gesteund", zegt hij bij Sporza.

Vanhaezebrouck kritisch voor De Bruyne

Vanhaezebrouck denkt vooral dat de supporters ontevreden waren omdat ze zagen dat de Rode Duivels niet voluit zijn gegaan. Volgens Vanhaezebrouck moeten de supporters desondanks alles altijd gerespecteerd worden.

"Ik vind dit heel gevaarlijk. Als je kapitein bent, dan weet je ook dat dit de volgende dagen een thema wordt. De vraag is of De Bruyne al zover is in zijn functie als kapitein. Ik denk het niet", stelde Vanhaezebrouck.

"Als je beslist als kapitein, neem dan ook je verantwoordelijkheid en zeg dat. En voeg daar onmiddellijk aan toe dat je het niet had moeten doen. Je voelt hoe moeilijk het voor hem is om toe te geven dat hij iets fout heeft gedaan."