Antwerp haalt jeugdproduct van onder meer Lokeren en Anderlecht op bij Mechelen

Royal Antwerp FC wil de komende jaren meer en meer gaan investeren in de toekomst. Daarbij komen ze ook uit bij youngsters die bij andere ploegen mooie dingen laten zien. Het is deze week niet anders.

Alexandre Stanic verlaat de beloften van KV Mechelen en tekende een contract bij Royal Antwerp FC. Dat is door alle bronnen inmiddels ook officieel bevestigd, al is het nog even wachten op de tweets om alles te finaliseren.

De negentienjarige aanvaller verlaat de beloften van KV Mechelen en trekt dus naar Antwerp, waar hij ook al een deel van zijn jeugd doorbracht. Het is niet de enige ploeg waar hij ooit al bij de jeugd uitkwam de voorbije jaren.

Stanic is Belgisch belofteninternational en kwam al viermaal in actie voor de Belgische U18. In het verleden speelde Stanic ook al in de jeugdreeksen van Anderlecht en Sporting Lokeren. Twee jaar geleden werd hij uitgeleend aan Pisa.

Zestien doelpunten bij KV Mechelen

Daarmee kon hij bij de Italiaanse tweedeklasser ook een buitenlands avontuur meemaken. Nu wil hij bij de Young Reds in de Eerste Amateurklasse een nieuwe stap zetten in zijn toekomst. Vorig seizoen maakte hij wel veel indruk.

In de Tweede Amateurklasse maakte hij bij Mechelen namelijk niet minder dan zestien doelpunten in 32 wedstrijden. Daarmee lijkt hij ook naar de toekomst toe zeker een beloftevolle spits te kunnen worden voor Antwerp.