Bob Madou van Club Brugge zegt na Brugse titel iets heel verrassend over competitieformat

Club Brugge wist zich afgelopen seizoen tot kampioen te kronen in de Jupiler Pro League. Toch was er heel wat te vertellen over de zaak afgelopen seizoen. Zonder de halvering van de punten had het er namelijk heel anders kunnen uitzien.

Club Brugge werd kampioen afgelopen seizoen, maar zonder de halvering van de punten was dat zeker niet gelukt. En dat hebben ze ook bij blauw-zwart door. Club Brugge is al langer voorstander om de halvering van de punten in de play-offs af te schaffen.

Meer zelfs: ook dit seizoen waren ze opnieuw vragende partij, ondanks het voordeel dat ze er dit seizoen hebben uitgehaald. "In een normaal competitieformat was het niet meer gelukt, ongeacht hoe straf onze remonte was in de Champions’ Play-off."

© photonews

"In februari gaf ik mijn eerste interview, wie toen dacht dat we de titel nog zouden pakken … dat waren er niet veel." Dat het toch gelukt is? Daar mogen ze dus ook de play-offs en het competitieformat voor gaan danken.

Competitieformat op de wip?

Ook al zal het format ook de komende jaren dus niet worden aangepast, omdat er geen meerderheid voor werd gevonden. "De halvering van de punten is onsportief en we vinden het niet bij topsport passen. Die hele verheerlijking van spanning als de definitie van spanning, daar geloof ik niet in."

"We willen ook fundamenteel minder wedstrijden met oog op de Europese competities. De Conference League is voor de Belgische topclubs een enorm geschenk om eens heel ver te raken. Ik begrijp dat er ploegen voor play-offs zijn, maar de kalender moet minder zwaar worden. Elk competitieformat dat tot minder speeldagen zou leiden is een goed format voor ons."