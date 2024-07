Net als vorig jaar? 'Anderlecht zet zinnen op verdediger die ook op radar Club Brugge staat'

In Mexico gonst het opnieuw van de geruchten en die worden ook door Belgische journalisten en transfergoeroes opgepikt. Zo is er een oud verhaal van vorige zomer dat deze zomer een tweede leven zou kunnen gaan krijgen.

Mexicaanse bronnen maakten vorige zomer al gewag van de mogelijke komst van Jesús Orozco Chiquete van het Mexicaanse Deportivo Guadalajara naar België. Er werd al gesproken over de komst van de 22-jarige verdediger.

Bij Guadalajara waren ze niet meteen happig om Orozco te verkopen. Hij heeft bovendien een marktwaarde van zes miljoen euro volgens Transfermarkt ondertussen. Niet meteen een goedkope optie dus.

Boter bij de vis zal er dus zeker moeten komen. Club Brugge was vorige zomer de eerste ploeg dat hem wilde inlijven, daarna kwam er ook interesse van RSC Anderlecht. Beide ploegen hebben hem op de radar laten staan.

Opbod vanuit België?

Een jaar later zou Anderlecht volgens Sacha Tavolieri nog steeds de forcing willen voeren. Bij paars-wit mag er zeker ook nog een extra verdedigende troef bijkomen en dus kan het een interessante deal worden.

Debast vertrekt bij Anderlecht, over Vertonghen is er nog geen zekerheid. Mogelijk dat paars-wit dan ook in Mexico een nieuwkomer gaat ophalen. Of Club Brugge dit jaar de deal gaat proberen kapen is niet geweten.