'Anderlecht legt smaakmaker van de voorbereiding langer vast, Gattoni keert niet meer terug'

Behalve wat teruggekeerde huurspelers was er opd inkomend vlak nog geen nieuws te rapen bij Anderlecht. Dat zou er nu wel zijn, met het verlengd verblijf van de Schotse spits Robbie Ure.

Ure maakte tijdens de voorbereiding al indruk en stond zowel tegen Tubize-Braine als Dender in de basis. Tegen Dender scoorde Ure de winning goal, maar het contract van de Schotse spits liep op 30 juni af.

Anderlecht had Ure in september 2023 transfervrij overgenomen van Rangers. Bij de RSCA Futures was Ure goed voor vijf goals en twee assists in 16 wedstrijden. Op de slotspeeldag tegen Antwerp maakte hij ook zijn debuut voor de hoofdmacht.

Volgens transferexpert Fabrizio Romano hebben Anderlecht en Ure nu toch een akkoord gevonden. Hij zou voor drie seizoenen tekenen bij paars-wit, het valt nu af te wachten of hij ook een basisspeler wordt bij Anderlecht.

Intussen vertrokken of liep het contract ook af van Kasper Schmeichel, Jan Vertonghen, Ludwig Augustinsson, Thomas Delaney en Federico Gattoni. Die laatste tekende bij River Plate en keert dus niet meer terug naar Anderlecht.

ðŸŸ£ðŸ´ó §ó ¢ó ³ó £ó ´ó ¿ 2004 born striker Robbie Ure has agreed a new three year deal at Anderlecht.



It will be completed this week after he’s signed from Rangers last season and had a breakthrough season making his first team debut. pic.twitter.com/0NEogGuG15