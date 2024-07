Johan Boskamp binnenkort weer aan het werk?

Johan Boskamp besloot een tijdje geleden om te stoppen als voetbalanalist. Maar hij sluit niet uit dat hij binnenkort weer aan de slag zou gaan.

Johan Boskamp is niet langer voetbalanalist, hij besloot een tijdje geleden om te stoppen. Zijn laatste wedstrijd was de Champions League-finale tussen Real Madrid en Borussia Dortmund.

Nu doet Boskamp het even wat rustiger aan. "Ik ben even naar Italië geweest en heb voor de rest alleen op dat bankje gelegen, op dat knopje gedrukt en zitten zappen", vertelde hij volgens Het Laatste Nieuws.

"Het is een schitterend programma: het EK, de Tour en de Olympische Spelen. Dan ga ik nog even op vakantie en misschien nog een keer bij Dick Advocaat langs op Curaçao."

Hij geeft ook nog eens de reden waarom hij stopte als analist, maar zegt er meteen bij dat het zomaar kan dat hij binnenkort gewoon weer opnieuw aan de slag gaat.

"Ik had geen zin meer om telkens dat hele end naar Nederland te rijden. In België kap ik er ook mee. Misschien vind ik het over twee of drie maanden een dooie boel en heb ik er weer zin in. Kan zomaar. Eerst eens zien of Nederland het EK wint", besluit hij.