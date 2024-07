Neerpede boven bij Anderlecht voor seizoensbegin: deze jongens zullen door omstandigheden hun kansen krijgen

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

Anderlecht is gisteren op stage vertrokken. Dat ging geruisloos, zonder aankondiging van welke spelers mee het vliegtuig richting Portugal opstapten. Brian Riemer zijn voorbereiding kondigt zich immers bijzonder moeilijk aan, maar brengt ook opportuniteiten voor de jeugd mee.

De kans dat Anderlecht binnen een kleine drie weken klaar zal zijn met zijn huiswerk is klein. Op de eerste speeldag tegen STVV zullen er wel versterkingen aangekomen zijn, maar of die al klaar zullen zijn om te starten... da's een andere vraag.

Riemer heeft heel wat beloftenspelers moeten meenemen, wat voor de jeugdspelers een unieke kans wordt om zich in de kijker te spelen. Verdedigers als Engwanda Nunzio (16), Amando Lapage (19) en Ismael Baouf (17) weten dat er kansen liggen.

Streepje voor door stage

Op dit moment heeft paars-wit immers geen enkele centrale verdediger van vorig seizoen overgehouden. Het is wachten op de beslissing van Jan Vertonghen, Zeno Debast is getransfereerd naar het Portugese Sporting en Federico Gattoni trok naar zijn thuisland Argentinië.

Maar ook jongens als Robbie Ure, Luca Monticelli en Tristan Degreef kunnen krediet verdienen bij hun Deense trainer. Kasper Dolberg en Anders Dreyer kregen nog extra vakantie na het EK en zij zullen de stage dus missen. In Portugal zal Riemer er fysiek - net als vorig seizoen - stevig de pees opleggen.

Spelers die de stage meedoen, hebben sowieso een streepje voor bij het begin van het seizoen. Vorig jaar wou Riemer spelers die volgens hem nog niet aan de fysiek eisen voldeden ook niet opstellen voor ze daar klaar voor waren.

N'Diaye en Angulo basisspelers

Nu er ook nog geen akkoord gevonden werd met Ludwig Augustinsson zal Moussa N'Diaye sowieso de competitie beginnen als vaste linksachter. Het plan was om hem vorig seizoen al tegen de mindere goden basisplaatsen te geven, maar zijn blessure wierp toen roet in het eten.

Nilson Angulo moet dit seizoen zijn grote doorbraak vieren. De Ecuadoraan had het moeilijk om de Engelse taal te leren, maar de Denen van Anderlecht geloven sterk in de 21-jarige winger.

Coosemans (voorlopig?) nummer 1?

En dan is er nog het keepersdebat. Colin Coosemans is op dit moment de eerste doelman aangezien Kasper Schmeichel normaal gezien niet terugkeert en er nog geen nieuwe doelman gehaald werd.

Achter hem is er enkel de 18-jarige Timo Schlieck, de 18-jarige Duitser die werd aangetrokken voor de Futures. Het ziet er immers niet naar uit dat er veel geloof is in Mads Kikkenborg, die vorig seizoen werd aangetrokken.