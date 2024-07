🎥 18-jarige doet monden van ploegmaats bij Anderlecht openvallen op stage

Veel supporters van Anderlecht zullen Devon Decorte nog niet kennen. Ietwat verrassend nam Brian Riemer de 18-jarige middenvelder mee op stage. En daar liet hij zien dat hij meer kan dan voetballen alleen.

Voor de hele groep gaf de Belgische Amerikaan een 'concert' ten berde. Hij speelde foutloos 'Interstellar' van Hans Zimmer op de piano. En zijn ploegmaats waren er duidelijk van onder de indruk.

Decorte staat binnen de groep van paars-wit trouwens te boek als een jongen die van veel markten thuis is. Hij werd vorige zomer bij MLS-team Philadelphia Union weggehaald.

Zijn moeder is een Amerikaanse, zijn vader een Gentenaar, waardoor hij dus de dubbele nationaliteit heeft. Maar hij woonde tot zijn 17de wel in de VS. Hij werd ook al snel overgeheveld van de U18 naar de beloftenploeg.

Decorte is door zijn sportopleiding in Amerika goed in zowat alle balsporten, maar is dus ook een begenadigd pianospeler. Een jongen met verborgen talenten dus.

Of hij straks ook kansen krijgt bij de A-ploeg is nog afwachten. Het plan was eerder om hem nog een jaartje te laten rijpen in de Challenger Pro League.