Pocognoli maakt zich géén zorgen om vertrek van sterkhouders: "De voorbije jaren hebben ze dat hier bewezen"

Hoe zal Union SG de komende maanden voor de dag komen? Met het vertrek van de coach én enkele sterkhouders staat er (wederom) een groot vraagteken bij de vice-kampioen. In het Dudenpark is er echter geen sprake van stress of zenuwachtigheid.

Union SG beleeft wederom een drukke transferzomer. Met Mohamed Amoura en Gustaf Nilsson vertrokken twee sterkhouders richting respectievelijk VfL Wolfburg en Club Brugge. Maar die lijst zal ongetwijfeld nog groter worden.

Ook Cameron Puertas, Kevin MacAllister en Koki Machida genieten concrete interesse uit de Europese topcompetities. Het wordt wederom een huzarenstukje voor Sébastien Pocognoli - jawel, het is ook weer met een nieuwe coach te doen - om de puzzel in elkaar te laten vallen.

"Eigenlijk is het vooral zaak om mijn eigen accenten over te brengen op de spelersgroep en op de nieuwkomers", maakt Pocognoli zich in Het Laatste Nieuws geen zorgen om de transferactiviteit. "De voorbije jaren is hier bewezen dat het werkt."

Dat geldt eveneens voor de transferpolitiek. Sinds de terugkeer van Union op het hoogste niveau staan les Unionistes ieder seizoen met een nieuwe ploeg én een nieuwe coach aan de start. En nog straffer: ieder jaar slaagt Union erin om tot de laatste speeldag(en) mee te spelen voor de prijzen.

Hoe komt Union SG dit seizoen voor de dag?

"Ik heb alleszins blind vertrouwen in de werking van de club", glimlacht Pocognoli. "Onze nieuwkomers bewijzen op training en tijdens de oefenwedstrijden dat ze snel kunnen integreren. Of ik aan het aftellen ben naar het einde van de transferperiode? Ik focus me op de spelers die hier op dit moment zijn." (knipoogt)