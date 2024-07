Duitse wereldkampioen kiest voor avontuur in Italië

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Duitse verdediger Mats Hummels heeft besloten om niet in te gaan op het aanbod van Ajax, maar om zijn carrière voort te zetten bij het Italiaanse Bologna.

Hummels, die transfervrij was na zijn vertrek bij Borussia Dortmund, leek aanvankelijk op weg naar AS Roma, maar die transfer ging niet door.

Volgens berichtgeving van Skysport-journalist Gianluca di Marzio heeft Ajax tevergeefs geprobeerd om Hummels te overtuigen om naar Amsterdam te komen. De Nederlandse topclub zag in de 35-jarige Duitse international een waardevolle toevoeging aan hun verdediging. Hummels, die maar liefst 78 interlands voor Duitsland heeft gespeeld, was echter vastbesloten om elders zijn loopbaan voort te zetten.

Naar verluidt was er ook interesse uit Saudi-Arabië, maar Hummels gaf de voorkeur aan een verblijf in Europa. Uiteindelijk heeft hij gekozen voor Bologna, waar hij naar verluidt een salaris van ongeveer drie miljoen euro per jaar zal gaan verdienen.

De Italiaanse club eindigde vorig seizoen knap als vijfde in de Serie A, maar heeft te maken gehad met een aanzienlijk vertrek van spelers en staf, waaronder trainer Thiago Motto en enkele sleutelspelers. De Duitser staat bekend om zijn leiderschap en ervaring op het hoogste niveau. Iets wat de Italiaanse club zeker kan gebruiken.