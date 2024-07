Het einde van een lang verhaal: hier zal België de thuiswedstrijd tegen Israël spelen in de Nations League

Zoals al meerdere weken wordt aangekondigd, zullen de Rode Duivels Israël niet ontvangen in België. Wegens veiligheidsredenen zal de wedstrijd elders doorgaan.

Van zodra de loting bekend werd gemaakt, was er veel onzekerheid rond de dubbele confrontatie van België met Israël in de Nations League.

Op 17 november zal Israël de Rode Duivels ontvangen in Hongarije, waarschijnlijk in Boedapest, waar de wedstrijden van het nationale team worden gespeeld sinds het begin van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Ook de wedstrijd België - Israël zal ergens anders doorgaan.

België - Israël ook in Hongarije

De thuiswedstrijd van de Belgen zal niet plaatsvinden in het Koning Boudewijnstadion, noch in België vanwege veiligheidsredenen. De wedstrijd zal ook in Hongarije worden gespeeld, maar niet in Boedapest zoals normaal gesproken het geval zou zijn voor de terugwedstrijd.

België - Israël zal plaatsvinden op 6 september in Debrecen, in het oosten van het land. De KBVB heeft dit zelf bevestigd. De wedstrijd zal doorgaan zonder publiek.