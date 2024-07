Union over stadiondossier: "Een zorg voor onze toekomst in het professionele voetbal"

Volg Union SG nu via WhatsApp!

Union Saint-Gilloise heeft nog altijd geen oplossing gevonden voor het stadionproject op de Bemptsite in Vorst. Dat laat de club weten in een statement aan Het Nieuwsblad.

Volgens Het Nieuwsblad werd vorig jaar afgesproken dat Union aanvullende mobiliteits- en milieu-impactstudies zou uitvoeren voor de bouw van een nieuw stadion in Vorst. Het huidige Joseph Marienstadion is immers al lang aan vervanging toe.

De club beweert dat er voldaan werd aan alle eisen die het gemeentebestuur meer dan een jaar geleden had opgesteld. Desondanks heeft het gemeentebestuur van Vorst het nieuwe akkoord nooit ter stemming voorgelegd aan de gemeenteraad.

"Hieruit moeten wij helaas ook afleiden dat de wil ontbreekt bij het huidige gemeentebestuur om de gemaakte beloftes na te komen en een oplossing te bereiken", aldus de club in hun statement aan Het Nieuwsblad.

"De voortdurende onzekerheid die we ondervinden, blijft een grote zorg voor onze toekomst in het professionele voetbal. Het stadionproject op de Bemptsite is van cruciaal belang voor het voortbestaan van Union Saint-Gilloise op professioneel niveau, evenals voor de voordelen die het zou bieden aan supporters en omgeving."

De plannen voor het nieuwe stadion worden dus voorlopig opgeschort. Union Saint-Gilloise hoopt dat de gemeenteraadsverkiezingen in Vorst een nieuwe kans zullen bieden voor een oplossing.

Stadiondossiers

Union is niet de enige profclub in België die problemen ondervindt bij het bouwen van een nieuw stadion. Club Brugge, dat al ruim 16 jaar bezig is met de plannen voor een nieuwe voetbaltempel, spant de kroon. Ook Antwerp kon vanwege juridische problemen de 'heilige' tribune 2 nog niet verbouwen.

Wie echter vrijwel zeker een nieuw stadion zal krijgen, is Sporting Charleroi. De ZebrArena zou tegen het seizoen 2026/27 klaar moeten zijn. De laatste keer dat er een volledig nieuw stadion werd gebouwd, was in 2013 met het toenmalige Ghelamco Arena van KAA Gent.