Simon Mignolet laat zich uit over zijn toekomst: "Dat durf ik niet te zeggen"

Simon Mignolet is ondertussen 36 jaar oud, maar kan nog steeds heel wat betekenen voor Club Brugge. Gaat de doelman nog lang doorgaan?

Club Brugge pakte in 2019 uit door Simon Mignolet uit de Premier League terug te halen. Hij kwam toen voor 7 miljoen euro over van Liverpool. Ondertussen is de doelman 36 jaar oud, maar hij heeft er nog veel zin in.

"Ik heb nog twéé jaar contract. Soms denk ik, bijvoorbeeld op stage: ‘zou dit nu mijn voorlaatste zomerstage zijn?’ Je staat er al eens meer bij stil dan vroeger", begint hij bij Het Laatste Nieuws.

"Maar als ik zie hoe ik zo’n stageweek doorkom en welk niveau ik nog haal op training, dan durf ik niet te zeggen dat ik over twee jaar stop."

"Zoals ik net zei, zijn veel dingen veel gemakkelijk dan enkele jaren geleden. Je weet natuurlijk niet hoe ik in die twee contractjaren nog zal presteren. En ik wil ook dat Club Brugge gewoon de beste doelman tussen de palen heeft staan. Nogmaals, als ik dit niveau kan aanhouden… Het zal ook ervan afhangen hoe goed ik mij fysiek voel", gaat Mignolet verder.

Op dit moment spookt het woord stoppen nog niet door zijn hoofd. "Stel dat mijn lichaam overal pijn doet, of ik mijn niveau niet meer haal… Dan is dat heel anders. En dan kijk je er ook anders tegen aan. Maar als ik zie hoe fluitend ik er nu doorheen loop, dan is het logisch dat ik niet aan stoppen denk", besluit de doelman.