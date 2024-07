Besnik Hasi verrast door gelijkspel van KV Mechelen: "Als iemand dat vooraf had gezegd..."

KV Mechelen heeft landskampioen Club Brugge meteen punten afgesnoept op de openingsspeeldag. Coach Besnik Hasi was dan ook tevreden.

KV Mechelen kon het Club Brugge aanvallend niet heel moeilijk maken, maar was wel bijzonder efficiënt. Pflücke legde op aangeven van Dahl de gelijkmaker mooi binnen. Voor Besnik Hasi een overwinning.

"Als iemand voor de wedstrijd had gezegd dat wij een punt gingen pakken op Club Brugge, dan zou ik direct getekend hebben", zei Hasi. Hij bleef uiteindelijk bij KV Mechelen, maar zag zijn kern wel stevig veranderen.

Hasi tevreden met punt voor KV Mechelen

"We hebben een aparte voorbereiding achter de rug met heel veel spelers die vertrokken zijn, acht in totaal. En we hebben een paar jonge spelers aangetrokken, die nog niet klaar zijn door fysieke ongemakken of achterstand."

"In de eerste helft konden we bij iets langer balbezit wat gevaarlijker zijn. In de tweede helft misten we wat intensiteit op het middenveld." Hasi bracht Bafdili en Dahl, vooral die laatste maakte het verschil.

"Al bij al vind ik dat we een goede wedstrijd gespeeld hebben, waarbij we alles hebben gegeven. Een punt pakken hier is sowieso mooi meegenomen." Volgende week zaterdag ontvangt KV Mechelen om 16u Westerlo.