Muslic heeft zondebok gevonden na zware nederlaag tegen Westerlo

Vorig seizoen pronkten ze nog als vierde in de stand na de play offs, dit seizoen is Cercle slecht van start gegaan met een 3-0 verlies tegen Westerlo. Cercle-trainer Miron Muslic zocht achteraf dan ook naar antwoorden.

De uitslag verraadt het zeker niet, maar Cercle Brugge kwam als beste uit de startblokken in 't Kuipke zondagavond. Grote kansen waren er niet, maar de bezoekers lieten toch meteen merken dat ze met ambitie naar de Kempen waren afgezakt, dat zag trainer Muslic ook.

Sterk begonnen, niet gewonnen

"De eerste 10-12 minuten was het gewoonweg goed. We wilden laten zien dat we naar Westerlo kwamen om hen in de problemen te brengen. Maar daarna merkte je toch dat het moeilijk was om te herstarten na ons avontuur in Schotland afgelopen donderdag. Dat is nieuw voor de groep en zullen ze nog beter moeten leren", aldus Muslic op de persconferentie achteraf.

Wat ze ook zeker nog zullen moeten leren, is het niet slikken van vermijdbare tegendoelpunten. Aan de 1-0 ging namelijk laks balverlies van Ravych vooraf (inclusief een boze Muslic) en aan de 2-0 balverlies van Abu in de eigen 16 + een ongelukkige deviatie van diezelfde Abu.

Ware gelaat

Bij het zoeken naar een schuldige wees de trainer echter niet naar zijn spelers: "Ik neem de volledige verantwoordelijkheid op mij. Voor de keuzes die gemaakt werden en voor de prestatie want we kunnen beter. Misschien moet ik mijn spelers beter voorbereiden voor een wedstrijd tegen Westerlo", vraagt hij zich luidop af.

Want de Oostenrijker was natuurlijk niet vergeten wat zijn ploeg vorig seizoen gedaan had tegen Westerlo. "Toen stonden we na een halfuur al 4-0 achter maar drie dagen later tegen STVV was het opnieuw beter. Ik weet tot wat deze groep in staat is dus ik maak me geen zorgen. Donderdag krijgen we de kans om het ware gelaat van dit Cercle te laten zien", besluit hij strijdvaardig.