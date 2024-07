'Club Brugge wil nog een talent wegplukken bij Standard'

Club Brugge had afgelopen seizoen de beste beloftenploeg van het land. Van alle beloftenploegen in de CPL, eindigde Club NXT het hoogste.

De ambitie om dit opnieuw te doen is duidelijk aanwezig. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri wil Club Brugge een talent wegkapen bij Standard.

Het zou gaan om Oscar Olivier, een 17-jarige rechtsachter. Hij zou al een akkoord hebben op persoonlijk vlak met blauw-zwart.

Er ligt een contract van 3 jaar klaar voor hem. Hij zou eerst bij Club NXT moeten spelen, om dan tijdens de winterstage wel met de A-ploeg mee te kunnen.

