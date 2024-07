Fink moet wachten op El Khannouss en El Ouahdi, duidelijkheid over blessure Nkuba

Volg KRC Genk nu via WhatsApp!

Thorsten Fink moet voorlopig nog wat volk missen bij KRC Genk. De Marokkaanse internationals blijven nog wat weg en ook Nkuba is voorlopig nog out.

Bilal El Khannouss en Zakaria El Ouahdi plaatsten zich met Marokko voor de kwartfinale op de Olympische Spelen. Een 3-0-zege tegen Irak leverde Marokko de groepswinst op.

El Khannouss was zeer dominant aanwezig, maar ook El Ouahdi liet zich opmerken. Zij liet zich zien bij het derde doelpunt en haalde een bal van de lijn. Wie de tegenstander wordt in de kwartfinale wordt vanavond duidelijk.

De twee zijn dan ook nog niet beschikbaar voor het duel van komende zaterdag op bezoek bij OH Leuven. Ook Ken Nkuba zal er dan nog niet bij zijn.

De rechterflankspeler moest al vroeg in de match tegen Standard vervangen worden. Bij de Limburgers vreesden ze toen een lange afwezigheid.

Na de nodige onderzoeken is er behoorlijk positief nieuws. Er is geen spierscheur vastgesteld, zo meldt Het Belang van Limburg. Daardoor mist hij voorlopig de match tegen OH Leuven en zal dan verder gekeken worden.

Ook Heynen zal er nog niet bij zijn wellicht. Cuesta en McKenzie trainen ondertussen volop mee nadat ze extra verlof hadden na de Copa America.