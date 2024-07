Jonathan Lardot legt uit waarom Brandon Mechele geen rode kaart kreeg voor zijn zware tackle

Brandon Mechele ging vrijdag door op de enkel van een tegenstander, maar kwam weg met geel. Jonathan Lardot kwam het nadien uitleggen bij 'Under Review'.

Dit seizoen zal het steeds aan Jonathan Lardot zijn om meer uitleg te komen geven bij discutabele fases uit de JPL. We kregen deze maandag een eerste aflevering van 'Under Review' te zien.

Daarin had hij het onder meer over de fase waarbij Brandon Mechele op de enkel van een tegenstander doorging, en daar later geel voor kreeg.

"Het is een ingewikkelde fase", begint Lardot. "Ik heb er mijn mening over, maar zoals we op stage en in het persmoment gezegd hebben. We willen de lijn van de UEFA doortrekken. De clubs hebben gevraagd om coherent te zijn met het Europese voetbal."

"Wanneer we hier naar de uiteindelijke impact kijken, dan wil iedereen een rode kaart. En als ik enkel daar naar kijk, dan ben ik akkoord met rood. Maar als we het in zijn geheel bekijken, dan zien we dat Brandon Mechele de bal met de buitenkant van de voet raakt", gaat hij verder.

"Nadien belandt zijn voet in een natuurlijke beweging op de enkel van zijn tegenstander. Belangrijke hier is dat Brandon Mechele eerst de bal heeft gespeeld met de buitenkant van zijn voet. De conclusie is dus een gele en geen rode kaart."

Lardot kan de kaart dus goedpraten. "Het is geen onbesuisde tackle. Het is gewoon de vervollediging van zijn beweging en zijn voet moet ergens landen, natuurlijk."

Maar als er in eerste instantie al rood werd gegeven, zou Lardot het dan betwisten? "Nee", is hij bijzonder duidelijk daarin.