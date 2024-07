OFFICIEEL: 20-jarige jeugdinternational kiest Lierse boven KV Mechelen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Lierse heeft zich versterkt met de 20-jarige Dirk Asare. Hij komt over van KV Mechelen, waar hij zijn contract niet verlengde.

Dirk Asare maakte de hele voorbereiding bij Lierse mee. Hij was daar dus al enige tijd op de proef. Uiteindelijk werd zijn harde werk ook beloond met een contract.

Lierse communiceerde dat Asare voor twee seizoenen getekend heeft. 'Onze sportieve staf is overtuigd van de kwaliteiten van de talentvolle spelverdeler. Tijdens de oefenwedstrijden liet Dirk zich opmerken door zijn beweeglijkheid en technisch vermogen', klink het op de clubwebsite.

'Dirk genoot zijn jeugdopleiding bij KV Mechelen en werd onder Wouter Vrancken opgenomen in de A-kern. Afgelopen seizoen mocht hij onder Besnik Hasi zijn debuut maken in de Jupiler Pro League', gaat Lierse verder. Het 20-jarige talent kwam ook al meerdere keren uit voor de jeugdploegen van de Rode Duivels.

Asare kon ook langer bij Malinwa blijven, maar dat wou hij niet. "Ik had ook mijn aflopend contract in Mechelen kunnen verlengen. Daar lag een nieuwe overeenkomst tot medio 2027 klaar voor mij. Maar eerlijk, ik had mijn twijfels", vertelde hij bij Gazet van Antwerpen.

"Ik werd destijds onder Wouter Vrancken bij de A-kern gehaald en proefde van het eerste elftal. Besnik Hasi liet me nadien ook debuteren. Maar toch had ik niet het gevoel dat er echt op mij gerekend werd voor dit seizoen. Toen Lierse contact opnam, hakte ik de knoop door en trok een streep onder mijn tijd in Mechelen", besluit hij.