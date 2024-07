Debast reageert na eerste wedstrijd in shirt van Sporting: "Ik hoop dat de coach er net zo over denkt"

Zeno Debast heeft zijn debuut gemaakt voor Sporting CP. Ook zijn eerste interview in Portugal is inmiddels achter de rug. Wat had het jeugdproduct van RSC Anderlecht te vertellen?

Zeno Debast stond tijdens de eerste oefenwedstrijd van Sporting CP meteen in de basis. De Portugese topclub won in eigen huis met 3-0 van Athletic Club. Onze landgenoot zelf maakte een perfecte eerste indruk.

"Ik ben blij dat ik eindelijk in het stadion heb kunnen voetballen", aldus de Rode Duivel in de Portugese media. "Ik heb zelf kunnen ondervinden dat onze fans veel kabaal maken. (lacht) Of ik zenuwen had? Nee, ik wou gewoon zo snel mogelijk dat shirt aantrekken."

© photonews

Debast en ploegmaats slaagden er meteen in om de nul op het bord te houden. "We speelden een goede wedstrijd en het resultaat mag gezien worden, hé. De samenwerking met Gonçalo Inacio verliep vlot. De communicatie met hem en met onze doelman (Vladan Kovacevic, nvdr.) ging goed."

"Ik ben alvast tevreden met mijn prestatie", besluit Debast. "Hopelijk denkt de coach er net zo over, hé. Ik merk wel dat de jongens al een tijd samen spelen. De vibe in de kleedkamer is eveneens heel goed. Dat maakt het voor mij een pak gemakkelijker om me te integreren."

Hoeveel betaalde Sporting CP aan RSC Anderlecht voor Zeno Debast?

Debast verruilde in het tussenseizoen RSC Anderlecht voor Sporting CP. De Portugese hoofdstedelingen betaalden ruim vijftien miljoen euro voor de verdediger. PSV en Eintracht Frankfurt waren eveneens geïnteresseerd, maar visten uiteindelijk achter het net.