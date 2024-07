Henry Lawrence wil dit seizoen doorbreken bij Standard en maakte al een ongelooflijke start mee: "Ik vierde alsof ik had gescoord"

Henry Lawrence redde in zijn eerste wedstrijd als basispion bij Standard een schot van Karetsas op de lijn. Dit seizoen wil hij zijn stempel drukken.

Door de afwezigheid van de geblesseerde Boli Bolingoli was het vanzelfsprekend dat Henry Lawrence zou starten als linksback in de wedstrijd tegen Genk op zondag.

"De eerste wedstrijd van het seizoen, een uitwedstrijd. Iedereen wist dat het moeilijk zou worden, maar we speelden goed om dit punt te pakken. Een clean sheet behalen in zulke omstandigheden is altijd solide en daarop kunnen we voortbouwen", zei hij verheugd in de gangen van de Cegeka Arena, voor onze microfoon.

© photonews

De 22-jarige Londenaar hoort bij de uitblinkers van de wedstrijd. Niet alleen vanwege zijn sterke optreden, maar vooral door zijn miraculeuze redding bij het schot van Karetsas.

"Ik dacht dat het een goal zou zijn. Met een beetje geluk wierp ik mezelf op de lijn en kon ik het redden. Ik vierde het alsof ik gescoord had, want iedereen verwachtte een goal en bij 1-0 zou het anders en veel moeilijker zijn verlopen."

Net als iedereen waardeerde Henry Lawrence de mentaliteit van de Rouches. "Iedereen, zelfs op de bank. De steun van de fans was ongelooflijk. Het inspireert om voor het embleem te vechten, het is een top team. Als je zweet in dit shirt, zullen de supporters je steunen, ongeacht de uitkomst van de wedstrijd."

Zelfs wanneer Boli Bolingoli terugkeert, is Lawrence vastbesloten de hiërarchie te willen veranderen. "Ik ben klaar om te vechten voor mijn plek. Alles kan gebeuren in het voetbal en je moet klaar zijn om je kans te grijpen", concludeerde Lawrence, die zal spelen tegen Club Brugge als "Boli" nog niet is hersteld.