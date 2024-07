'KAA Gent kan na Tissoudali en De Sart nog een belangrijke speler verliezen: Buffalo's krijgen miljoenenbod binnen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Tarik Tissoudali koos voor PAOK en Julien De Sart is naar Qatar vertrokken. Twee belangrijke spelers van KAA Gent zijn al vertrokken, een derde zou zeer binnenkort moeten volgen.

De Buffalos hebben al twee sleutelspelers verloren en daar zou binnenkort een derde kunnen bijkomen. Minder dan een week geleden werd Tarik Tissoudali officieel bij PAOK voorgesteld. Deze dinsdag was het de beurt aan Julien De Sart die zijn koffers heeft gepakt en op weg is naar Al-Rayyan in Qatar.

Inkomend heeft Gent wel al Mathias Delorge aangetrokken, Andri Gudjohnsen en ook Max Dean, een jonge aanvaller die van MK Dons in de Engelse vierde klasse overkwam.

Een relatief rustige transferperiode die binnenkort waarschijnlijk nog wat meer zal opleven met het vertrek van een derde sleutelspeler. Volgens Tuttomercato heeft Monza uit de Serie A een bod gedaan tussen de 3 en 3,5 miljoen euro voor Jordan Torunarigha.

De Buffalo's hopen echter op vijf miljoen euro en zijn van plan om de prijs op te drijven. In Engeland hebben Leeds, Crystal Palace en West Ham ook biedingen gedaan, die lager waren dan wat Gent vraagt.

De centrale verdediger speelde in totaal al 104 wedstrijden voor KAA Gent. Daarin kon hij vier keer scoren en was hij goed voor vijf assists.