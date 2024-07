OFFICIEEL: Standard vist achter het net en ziet RWDM-aanvaller voor ander avontuur kiezen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Enkel de officiële bevestiging ontbrak nog, maar die is er nu ook. Makhtar Gueye verlaat RWDM en trekt naar Blackburn Rovers in de Championship.

Begin deze zomer waagde Standard nog een poging voor Makhtar Gueye, de aanvaller die bij RWDM vorig seizoen 11 doelpunten in de competitie scoorde.

De Rouches hadden een huur voorgesteld, wat niet paste voor de Brusselse club. Zij wilden meteen van de speler af. Zelfs de aankoopoptie van twee miljoen euro die door Standard werd voorgesteld kon hen niet overtuigen.

Makhtar Gueye verlaat RWDM en sluit zich aan bij Blackburn

Terwijl de teams in de Challenger Pro League volop bezig zijn met de voorbereiding op het nieuwe seizoen, was Makhtar Gueye niet teruggekeerd naar RWDM en onderhandelde hij over een transfer.

En nu is het officieel, de 26-jarige aanvaller, geboren in Dakar, Senegal, verlaat RWDM en trekt naar Blackburn Rovers in de Championship. RWDM zou 1,5 miljoen euro ontvangen, inclusief bonussen.