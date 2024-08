📷 OFFICIEEL KRC Genk geeft nieuwe middenvelder contract voor vijf seizoenen

De kogel is eindelijk door de kerk. Nikolas Sattlberger maakt de overstap naar KRC Genk.

De 20-jarige middenvelder tekent een contract voor 5 seizoenen in de Cegeka Arena. Sattlberger maakt de overstap van Rapid Wenen in zijn thuisland waar hij de jeugdreeksen doorliep en afgelopen seizoen uitgroeide tot een vaste waarde op het middenveld.

De Oostenrijker verzamelde al 9 caps als belofte-international. Zijn naam stond ook al te lezen in de ruime EK-voorselectie van de Oostenrijkse hoofdmacht. Het is dan ook geen geheim dat de rijzige middenvelder van kortbij wordt opgevolgd door Oostenrijks bondscoach Rangnick.

De nieuwe Genkse aanwinst legde maandagmiddag straffe fysieke testen af. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij daarnaast ook een enorme persoonlijkheid en ontpopte hij zich bij Rapid Wenen als een echte leider op het veld.

Stuk voor stuk kwaliteiten die hem een streepje voor gaven bij Head of Football Dimitri de Condé. “Hij is verder ook een heel slimme speler die dankzij zijn sterk positiespel en lengte (1m91) een groot interceptievermogen heeft. Met zijn profiel moet hij voor evenwicht zorgen op het Genkse middenveld”, duidt de Genkse Head of Football de keuze.

Ondanks interesse bij verschillende andere clubs, was de kersverse Genkie zijn beslissing snel gemaakt: “KRC Genk is een club met een grote naam die elk seizoen meestrijdt voor de prijzen. Toen ik van de interesse uit Genk hoorde, lag mijn keuze meteen vast. Andere pistes waren nooit een optie. Dit is de perfecte stap in mijn ontwikkeling als speler”, klinkt het ambitieus bij Sattlberger.