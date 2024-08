Verliest Antwerp straks nog een sterkhouder? 'Italiaanse club meldt zich'

Het werd al duidelijk dat er deze zomer bij Antwerp heel wat spelers zouden kunnen vertrekken. Nu kan ook Zeno Van Den Bosch op interesse rekenen.

Antwerp heeft deze transferperiode al heel wat nieuwe spelers gehaald, maar zag nog maar weinig pionnen vertrekken. Nochtans werd op voorhand al duidelijk dat er een aantal spelers zouden mogen beschikken.

George Ilenikhena vertrok al voor heel wat geld en dinsdag raakte bekend dat ook Jurgen Ekkelenkamp voor een nieuw avontuur kiest. Hij tekende bij Udinese.

Maar Antwerp zou nog een sterkhouder naar Italië kunnen zien vertrekken. Zeno Van Den Bosch kan namelijk op interesse van Torino rekenen, dat meldt journalist Gianluca Di Marzio.

De club zou op dit moment aan het bekijken zijn hoe duur een eventuele overname zou zijn. De centrale verdediger groeide afgelopen seizoen uit tot een vaste basisspeler.

In totaal kwam hij al 56 keer in actie voor The Great Old. Hij was al goed voor twee doelpunten en twee assists. Wordt ongetwijfeld vervolgd, aangezien de speler nog een contract tot juni 2025 heeft. Hem binnen een jaar gratis laten vertrekken zou niet ideaal zijn.