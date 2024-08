'Deal zo goed als rond: KRC Genk mag 20 miljoen euro bijschrijven!'

Begin dit seizoen debuteerde Mike Penders pas bij de A-ploeg van KRC Genk, maar ondertussen is zijn transfer naar Chelsea bijna helemaal rond. De Genkse doelman zal een meerjarig contract tekenen in Londen.

Na een eerste clean sheet in Jupiler Pro League met een 0-0 gelijkspel tegen Standard ging het plots heel snel voor de goalie. Nu lijkt een transfer naar Chelsea onvermijdelijk. En het wordt een deal voor heel veel miljoenen.

🧤✅ DONE DEAL

🇧🇪 Understands Mike Penders has signed as a #ChelseaFC player on a long term contract. As expected, Penders will be directly loaned to #KRCGenk until the rest of the season.

💰 20M€ package deal + sell-on clause for the Genkies!