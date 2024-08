Noah Sadiki kan toptransfer naar Europese topcompetitie maken, maar Union én de speler hebben redenen om het niét te doen

Noah Sadiki staat in de belangstelling van Union SG. De 19-jarige middenvelder kan met onmiddellijke ingang naar de Bundesliga verhuizen. Maar de kans is héél klein dat de vice-kampioen dat ook zal toelaten.

Noah Sadiki begint aan zijn tweede seizoen bij Union SG. De middenvelder kreeg destijds van Jesper Fredberg te horen dat er geen speelminuten konden gegarandeerd worden bij RSC Anderlecht. Les Unionistes betaalden amper anderhalf miljoen euro voor... een toekomstige sterkhouder.

"Ik sta nog steeds achter het feit dat we Sadiki hebben laten vertrekken", reageerde de sportief directeur van Anderlecht na de doorbraak van het paars-witte jeugdproduct op het hoogste niveau. "Soms is het beter voor club én speler om afscheid te nemen. Ik ben heel blij dat Sadiki het zo goed doet. Dat is ook reclame voor Anderlecht, hé."

Die woorden zijn een understatement: Sadiki groeide in geen tijd uit tot basisspeler en zelfs sterkhouder van Les Unionistes. Een effectieve transfer zou dan wel héél vroeg komen, maar het is geen verrassing dat de 19-jarige middenvelder op de radar van buitenlandse clubs is verschenen.

Union SG heeft zich gemeld bij Union om te polsen naar de voorwaarden van Sadiki. Maar volgens onze bronnen is de kans héél klein dat de Brusselaars willen meewerken aan een transfer. Les Unionistes willen eerst en vooral voortbouwen op enkele sterkhouders. En daar is Sadiki er - bovendien op een sleutelpositie - eentje van.

Is Noah Sadiki klaar om een toptransfer te maken?

Daarnaast beseft Union ook dat het simpelweg te vroeg is om Sadiki van de hand te doen. Transfermarkt schat de waarde van de 19-jarige middenvelder momenteel op vijf miljoen euro. Dat bedrag kan na enkele goede seizoenen én Europese campagnes een veelvoud worden.



Ook voor Sadiki zelf lijken één of twee extra seizoenen in het Dudenpark geen onoverkomelijke luxe. De middenvelder is nog iets te onstuimig om al meteen voor de leeuwen te worden geworpen in één van de sterkste competities in Europa. Die kleine foutjes en onnodige reacties naar scheidsrechters, tegenstanders én fans moeten er nog uit.