OFFICIEEL: OH Leuven is gaan shoppen in eigen land en heeft nieuwe spits beet

OH Leuven heeft donderdag de komst van Mickaël Biron officieel kunnen afronden. De spits komt over van RWDM.

Er waren al geruchten over de eventuele komst van Mickaël Biron naar OH Leuven. Dit werd al snel heel concreet en er hing een transfer in de lucht.

Donderdag heeft de Brusselse club de transfer officieel kunnen bekendmaken. Biron maakt de overstap van RWDM naar Oud-Heverlee Leuven.

Hij wordt voor één seizoen gehuurd, met aankoopoptie. RWDM haalde de speler in 2022 voor 2,5 miljoen euro bij KV Oostende. Sindsdien kon hij indruk maken in Brussel.

In totaal speelde Biron 53 wedstrijden voor RWDM, waarin hij goed was voor 23 doelpunten. Op deze manier blijft hij toch in de Jupiler Pro League spelen nadat zijn club vorig seizoen degradeerde.

Biron reageerde via de clubwebsite zelf al even op zijn transfer. "Ik ben heel blij dat ik bij OH Leuven heb getekend en zo in eerste klasse kan blijven voetballen. Ik speel graag op Den Dreef."

"Het is een stadion dat mij ligt, want vorig seizoen scoorde ik hier zelfs twee doelpunten. Ik wil het team helpen met mijn snelheid en neus voor doelpunten en wie weet wat er dan allemaal mogelijk is… Ik kan niet wachten om aan dit nieuwe avontuur te beginnen", besluit hij.