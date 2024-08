De jeugdacademie van Anderlecht wordt gemoderniseerd: bedrijf ingeschakeld om spelintelligentie te testen

De jeugdopleiding van Anderlecht is een nieuwe weg ingeslagen na het vertrek van Jean Kindermans. Peter Verbeke heeft samen met Mikkel Hemmersham en Henk Mariman de sleutels voor de doorstroming in handen gekregen. En er wordt gemoderniseerd...

Peter Verbeke speelt een cruciale rol bij Anderlecht als head of talent & innovation, gericht op het maximaal benutten van de talenten op Neerpede.

Onder zijn leiding zijn er diverse maatregelen ingevoerd, zoals een smartphoneverbod een half uur voor en na trainingen en wedstrijden, samenwerking met een voedingsdeskundige voor jeugdteams, en het inzetten van vier coaches per ploeg voor individuele begeleiding. Daarnaast zijn er samenwerkingen met externe partners opgezet., weet Het Nieuwsblad.

Een van de partners is Hylyght, een bedrijf waar ook Jan Vertonghen in investeerde en gespecialiseerd is in blessurepreventie. Smart Mind biedt psychologische begeleiding voor jeugdspelers, terwijl BrainsFirst spelintelligentie meet via cognitieve tests om talenten te identificeren.

Verbeke richt zich op Spaanse methoden van spelintelligentie en cognitieve creativiteit, geïnspireerd door voetballers zoals Lamine Yamal en Pedri. Deze aanpak helpt spelers om ruimtes beter te zien en oplossingen te vinden tijdens het spel, iets wat Anderlecht ook nastreeft.

Naast supertalenten zoals Jeremy Doku en Julien Duranville, wil Verbeke ook de cognitief sterke spelers, die fysiek misschien minder opvallen, beter benutten. Die focus op zowel fysieke als mentale ontwikkeling moet Anderlecht helpen om op lange termijn succesvol te zijn.