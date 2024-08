Bundesliga-club toont interesse in sterkhouder van KAA Gent die eigenlijk de club moet verlaten

De Nigeriaanse verdediger heeft dit seizoen nog geen enkele minuut gespeeld onder de nieuwe trainer Wouter Vrancken. De international zit namelijk midden in transferperikelen.

De laatste wedstrijd dat Jordan Torunarigha speelde voor de Buffalo’s dateert van 25 mei dit jaar. Toen speelde de verdediger ruim tachtig minuten mee in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen STVV.

Volgens Sacha Tavolieri zou het Duitse Hoffenheim concrete interesse hebben in Torunarigha. Lokomotiv Moskou had ook interesse voor een transfer, maar door de huidige situatie in Rusland lijkt een deal op dit moment niet mogelijk te zijn.

Volgens Transfermarkt heeft de centrale verdediger een transferwaarde van vijf miljoen euro. Benieuwd of KAA Gent zo veel kan cashen voor zijn sterkhouder.

Gent verwacht in ieder geval dat de verdediger deze transferwindow nog zal vertrekken. Met 104 wedstrijden en bekerwinst in 2022 kan Torunarigha alvast terugblikken op een geslaagde periode bij de Gentenaars.

