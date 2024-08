🎥 📷 Antwerp-supporters zijn laaiend enthousiast: zelfs het thuisshirt ligt niet zo goed in de markt

Het oog wil ook wat. Antwerp zal zich voortaan buitenshuis niet meer presenteren in de rode shirts die het nog droeg op het veld van Charleroi. Stamnummer 1 heeft een nieuwe outfit voorgesteld.

Antwerp heeft op zijn Instagrampagina foto's en een filmpje gelanceerd van het nieuwe shirt voor uitwedstrijden. Het is een wit tenue geworden met rode verticale strepen. Ook bovenaan het shirt zijn er dan nog wat rode accenten en het clublogo past eveneens mooi op die witte achtergrond. Het valt allemaal enorm in de smaak.

Dragende spelers als Toby Alderweireld en Vincent Janssen zijn onder meer uitgekozen om de shirts te showen. Misschien heeft hun populariteit er ook iets mee te maken, maar de reacties op de witte outfits zijn laaiend enthousiast. "Die zijn echt kei mooi", valt er onder meer te lezen. "Knapper als de home om eerlijk te zijn", vindt Steven zelfs.

De spelers komen zo alleszins in een goed daglicht te staan, is ook Isabelle van mening. "Ze zien er scherp uit!" Stan gaat nog een ferme stap verder: "Beste Antwerp-shirt all time." Ook alle emoji's in de reacties geven er duidelijk blijk van dat dit nieuwe shirt de goedkeuring van de supporters wegdraagt. Wellicht een goed teken voor de fanshop.

Het is ook mogelijk dat de nieuwe shirts voor het eerst gedragen zullen worden in een absolute topaffiche. Antwerp gaat zondagmiddag immers op bezoek bij Club Brugge in het Jan Breydelstadion. Het is niet alleen een uitwedstrijd, maar de witte kleur leent zich er ook toe om te dragen tegen een tegenstander in blauw en zwart.

Als de Great Old de rivaal een hak kan zetten in die witte shirts, zullen ze alleen nog maar aan populariteit winnen.