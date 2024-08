"Ik ga naar Madrid": hoe zit het nu echt met transfer van Genk-speler?

Hoe zit het met de transfer van Tolu Arokodare? Dat is al een paar weken een van de belangrijkste vragen bij KRC Genk. Ondertussen lijkt er een nieuwe wending in het verhaal te zijn gekomen, want de hoofdkandidaat heeft een probleem.

Wat gaat er gebeuren met Tolu Arokodare? Trekt hij nog naar Trabzonspor? Met Oh heeft Genk alleszins al een nieuwe spits gekocht en ook Zeqiri zit nog op de bank. "Ik ga naar Real Madrid", grapte de Nigeriaan zelf aan onze redactie.

"Nee, ik ben blij dat er interesse is want dat is een teken dat je goed bezig bent en geeft een boost. Maar ik ben nu gefocust op Genk." Ondertussen is er echter wel nog steeds heel wat aandacht van het Turkse Trabzonspor.

Te duur?

De Turken blijven aandringen, maar volgens coach Fink is er niets aan de hand. "Trabzonspor kan hem niet betalen", aldus Fink bij Het Belang Van Limburg over de hele zaak. Een transfer lijkt niet meteen meer aan de orde.

© photonews

"We gaan onze topspits niet wegdoen voor klein geld, hé. Ach, ik heb ervaring met dit soort voetbalzaken en weet hoe dat gaat, maar heb alle vertrouwen in ons bestuur en in Dimitri De Condé." En dus zal hij in Genk blijven?

Trabzonspor is bereid om Arokodare een jaarlijks salaris van 1,5 miljoen euro te bieden. Het water is diep tussen beide partijen momenteel. Het is afwachten of beide partijen elkaar vinden of dat de transfer uiteindelijk wordt afgeblazen.