OH Leuven brandend ambitieus? "Er borrelt iets in de kleedkamer"

OH Leuven sleept met een mannetje minder een punt uit de brand tegen Cercle Brugge. Dat had de titel kunnen zijn als we de wedstrijd niet gezien hadden. De Leuvenaars waren echter de betere ploeg en achteraf dan ook teleurgesteld dat de wedstrijd op 1-1 eindigde.

Ene jaar is andere niet

Het ene jaar is het andere niet, daar kunnen ze bij OH Leuven maar al te goed van meespreken. Vorig seizoen verzekerde het zich pas in de laatste minuut van de reguliere competitie van het behoud, dit seizoen zijn de Leuvenaars na vier speeldagen nog altijd ongeslagen.

Aan de top van het klassement staan ze niet, al had een overwinning tegen Cercle Brugge wel voor de aansluiting bij de topploegen kunnen zorgen. Het werd echter 1-1 en dat terwijl OHL na 60 minuten met 10 man viel.

"2 punten laten liggen"

"Maar we verdienden meer", opende Birger Verstraete meteen achteraf tegen de aanwezige journalisten. "We hadden de meeste kansen, zelfs met 10 man. Los van de stilstaande fases geven we bovendien amper iets weg. Ja, ik heb het gevoel dat we hier twee punten laten liggen", was Verstraete teleurgesteld.

© photonews

Ook Oscar Garcia zag dat zijn ploeg het goed deed tegen Cercle Brugge. "Na een kwartier had ik getekend voor een 1-1 eindstand. Ze waren beter begonnen en bovendien speelden ze vorig seizoen nog top 6. Maar nu ben ik eerder teleurgesteld omdat het meer had kunnen zijn. Meer dat dan dat ik blij ben dat we nog steeds ongeslagen zijn", aldus Oscar Garcia.

Ongeslagen

En toch, die ongeslagen reeks is iets waar Leuven zich voor op de borst mag kloppen. Zeker omdat het al tegen Anderlecht en Genk gespeeld heeft. "Het is leuk zo lang het duurt", vertelde Verstraete nog. "Je merkt dat er iets in de ploeg is en dat er iets aan het borrelen is met de kwaliteit in deze kern", besloot hij hoopvol voor de toekomst.