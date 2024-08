Deal steeds dichterbij? Aanvaller KRC Genk spreekt vertrekwens uit

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Racing Genk moet rekening houden dat het deze transferperiode zijn topschutter zal moeten verliezen. Tolu Arokodare staat namelijk op het lijstje van Trabzonspor. En de speler zelf lijkt een en ander te willen forceren.

De transfer van Tolu Arokodare naar Trabzonspor lijkt steeds dichterbij te komen. Volgens Sacha Tavolieri heeft de Turkse club aangegeven bereid te zijn samen te werken met KRC Genk om de transfer rond te krijgen.

Andere bronnen spreken dan weer over het feit dat de Nigeriaan zelf heeft aangegeven dat hij graag wil vertrekken bij KRC Genk. Op die manier lijkt hij de deal naar het buitenland zelf te willen gaan forceren, zoveel is duidelijk.

© photonews

Toch heeft hij Genk wel nog een slag om de arm gegeven, want hij wil alleen maar naar een leuke club verkassen. "Als Genk me laat gaan, zal ik vertrekken als ik zelf ook wil vertrekken. Het moet iets zijn dat bij mij past."

Topschutter meteen op dreef

"En het moet ook passen bij de club, omdat ze veel in mij hebben geïnvesteerd. Er moet dus respectvol mee worden omgegaan", verklaarde hij al. Daarmee zet de Nigeriaanse aanvaller de deur naar een transfer wel wagenwijd open.

De Nigeriaan begon dit seizoen uitstekend. De spits scoorde vier goals in de eerste vier wedstrijden van de competitie en is hiermee alleen topschutter. Dat heeft hem Turkse interesse opgeleverd. KRC Genk speelt dit weekend niet door de Europese match van RSC Anderlecht. Tijd voor Tolu om na te denken over zijn toekomst.