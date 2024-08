'Dubbele domper voor Royal Antwerp? Lijntjes richting toptransfer Butez drogen op'

Jean Butez heeft nog steeds geen nieuwe werkgever gevonden. De interesse van RSC Anderlecht lijkt bekoeld, want daar mikken ze ondertussen op een heel andere doelman. En dus moet het mogelijk van elders komen.

Er zijn nog ploegen die hem willen, dus echt wanhopen moet Butez nog niet. Een paar dagen geleden kwam Sacha Tavolieri nog met het nieuws naar buiten dat ook Ajax Amsterdam hem op de radar zou hebben staan.

🔴⚪️ Infos #RAFC :

🇳🇱 #Ajax Amsterdam got an interest for Jean Butez. Contact with player side has already been taken and the relationship between Royal #Antwerp FC & Ajax could be a key on that matter. To date, the Dutch club didn’t make any offer yet.

🧤 Jean Butez’s transfer… pic.twitter.com/b5MgdRUvuW