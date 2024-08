Vertrekken? Sterkhouder zegt dat hij na 7 september nog in Genk speelt

Heel wat spelers van KRC Genk worden nog gelinkt aan een transfer. Dat geldt ook voor spits Tolu Arokodare.

Tolu Arokodare kreeg bij het begin van de competitie heel wat kritiek, maar ondertussen heeft hij wel al vier keer gescoord voor KRC Genk. De aanvaller geniet enorm veel steun en vertrouwen van coach Thorsten Fink.

“Toen ik hem bij onze eerste gesprekken vroeg wat ik anders moest doen voor hem, antwoordde hij stoïcijns: 'Jij moet niets veranderen aan jezelf. Alleen de beste versie van jezelf tonen',” vertelt de aanvaller aan Het Belang van Limburg.

Nochtans was er de nodige interesse, onder andere van Trabzonspor. “Ik heb geen gedetailleerd plan vooropgesteld. Ik leef van dag tot dag, bid veel en doe wat Hij me ingeeft. Natuurlijk zou ik, zoals elke speler, graag ooit een stap hogerop zetten. Op het juiste moment zal dat gevoel wel komen.”

De krant vraagt Tolu dan ook op de man af, zoals de situatie er nu uitziet, of hij na afloop van de zomermercato nog speler van KRC Genk zal zijn. “Ja”, antwoordt hij zonder verpinken.

“Mijn kwaliteiten komen het best tot hun recht in een ploeg die hoog durft spelen en vol voor de aanval gaat. We maakten de voorbije twee matchen zeven goals, hoe lang zou dat geleden zijn? Voor een spits is dat zalig, je weet dat de scoringskansen er sowieso zullen komen.”