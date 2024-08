Club Brugge won van Antwerp, maar ultimatum geldt nog altijd. Club Brugge-CEO praat over toekomst van Nicky Hayen bij Club Brugge

Nicky Hayen redde afgelopen zondag zijn vel door Club Brugge te laten zegevieren tegen Antwerp FC. Ook Bob Madou erkent dat die reactie broodnodig was. Al staat blauw-zwart voor een cruciaal tweeluik.

We schreven een dikke week geleden al dat Nicky Hayen een ultimatum had gekregen van Bart Verhaeghe. De overwinning tegen Antwerp FC zorgt voor een opluchting, maar Club Brugge moét nu ook zes op zes pakken tegen FCV Dender EH en Cercle Brugge.

"Het was cruciaal dat we in de wedstrijd tegen Antwerp een reactie hebben gezien op het veld", legt Bob Madou uit bij DAZN. "Ik heb de energie gezien die we misten in de wedstrijden daarvoor."

© photonews

Al beseft de CEO van blauw-zwart dat een resultaat niet heiligmakend is. "Er is een verschil tussen het resultaat van een wedstrijd en wat je kan zien in een wedstrijd."

"Stel dat we wedstrijd na wedstrijd na wedstrijd er niet in zouden slagen om met energie en op niveau te voetballen, dan hebben we een probleem. Maar die factoren zijn niet honderd procent gecorreleerd aan het resultaat."

Is de toekomst van Nicky Hayen bij Club Brugge veilig?

Desalniettemin heeft Hayen er wél goed aan gedaan om de drie punten thuis te houden tegen de Antwerpse rivalen. "Ik maakte me weinig zorgen dat hij daarin zou slagen", besluit Madou. Nog twee te gaan…