Beerschot-middenvelder staat op het punt te vertrekken naar Oostenrijk

Volgens journalist Sacha Tavolieri wil Cagro graag de overstap maken naar de Admiral Bundesliga. LASK Linz lijkt onze landgenoot in ieder geval te gaan willen binnenhalen.

Voor Beerschot zou dit vertrek een aderlating kunnen zijn, maar de club lijkt bereid te zijn om mee te werken aan de transfer.

Cagro kwam in 2023 gratis over naar Beerschot, nadat zijn contract bij NAC Breda was verlopen. De 25-jarige Belg doorliep de jeugdopleidingen van onder andere Anderlecht, KV Mechelen, OH Leuven en KAA Gent.

Op Het Kiel speelde Cagro 33 wedstrijden, waarin hij twee keer scoorde. Met de club behaalde hij vorig seizoen de titel in de Challenger Pro League.

Hoeveel de Antwerpse club zal ontvangen voor de transfer is nog onduidelijk. Volgens Transfermarkt heeft Cagro een marktwaarde van 700.000 euro. Zijn contract bij de Ratten loopt nog tot 2025.

🟣🐻 Infos #Beerschot :

🇧🇪 Welat Cagro close to leave the newly promoted #JPL club… Beerschot leaders are in advanced talks with #LASK Linz in order to find an agreement for the Belgian central midfielder. Cagro wants to join the #AdmiralBL club & expects that a deal can be… pic.twitter.com/bnjkpH6zqh