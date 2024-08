Carl Hoefkens zegt wat er hem uiteindelijk fataal werd bij Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Carl Hoefkens is momenteel aan de slag bij NAC. Een totaal andere wereld in vergelijking met zijn tijd bij Club Brugge.

Carl Hoefkens was de voorbije jaren achtereenvolgens trainer bij Club Brugge, Standard en nu in de Eredivisie bij NAC. Een wereld van verschil tussen het start- en voorlopige eindpunt.

“Ik wil nog steeds dominant zijn in balbezit, alleen de uitvoering hier zal verschillen. Dáár moet je je aan aanpassen. De vraag is: hoe dicht kunnen we met NAC bij die lat komen?”, zegt Carl Hoefkens aan Het Laatste Nieuws.

Bij Club Brugge ging hij een paar keer over die lat: Op Porto en thuis tegen Atletico Madrid en Leverkusen was het van ontzettend hoog niveau.

“Tot de lat zó hoog kwam te liggen dat we af en toe door de mand vielen en niet aan de verwachtingen voldeden. Maar welke ploeg kan dat élke week? Manchester City. En misschien Bayern München in hun beste tijd.”

Klinischer en zakelijker voetballen, dat zag Hoefkens niet zitten. “Voor mij was het vanzelfsprekend dat je thuis mét goed voetbal wint van KV Mechelen of Sint-Truiden”, gaat hij verder.

Een uitschuiver kan dan ook, als je altijd balbezit wil hebben. “Dat je dan als ploeg zo nu en dan eens tegen de lamp loopt. Maar dat nam ik erbij, omdat ik de druk steeds hoog wilde houden. Zeker bij Club is mij dat fataal geworden.”