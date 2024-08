Opgepast, Buffalo's: hoe ex-Anderlechtspeler Saelemaekers voor een versnelling in een Gents transferdossier kan zorgen

Zal KAA Gent erin slagen om Matias Fernandez-Pardo te behouden? De vleugelspeler wekt interesse van meerdere clubs en lijkt stilaan onhoudbaar. Arnar Vidarsson gaf al aan dat het vermoedelijk moeilijk wordt. Nu zou er een extra carrousel op komst zijn.

KAA Gent neemt het woensdag op tegen Partizan Belgrado in de terugronde van de play-offs van de Conference League, met als inzet de groepsfase van de Conference League. Dat kan belangrijk zijn in het eventueel kunnen houden van een aantal sterkhouders.

De 19-jarige Matias Fernandez-Pardo was een jaar geleden nog een onbekende naam voor het grote publiek. Maar tijdens de Europe Playoffs van vorig seizoen maakte de bij KAA Gent opgeleide aanvaller indruk met prestaties van zeer hoog niveau.

En hij blijft deze lijn voortzetten, want ook dit seizoen was hij al een van de sterkhouders van de Buffalo's. Tegen Partizan Belgrado begon de jonge Belg wel enigszins verrassend op de bank - Surdez kreeg op hem de voorkeur.

De aanvallend ingestelde speler zat wel op de bank, waardoor een transfer nog niet meteen in de directe pijplijn lijkt te liggen. De interesse in hem is nochtans heel erg groot te noemen, want er zijn vele ploegen die hem al langer dan vandaag willen.

Diverse kapers op de kust

KAA Gent heeft al een bod geweigerd van Southampton uit de Premier League. AS Roma en Eintracht Frankfurt zouden ook interesse hebben getoond. Zeker de Romeinen lijken daarbij stilaan echt het voortouw te willen nemen.

Een transfer binnen de Serie A lijkt nu voor nog wat extra koren op de molen te kunnen zorgen. Alexis Saelemaekers lijkt namelijk op weg van AC Milan naar AS Roma. Dat geven verschillende Italiaanse media aan.

Het zou gaan over een ruildeal met Tammy Abraham, die de omgekeerde beweging zou gaan maken richting Milaan. En zo wordt de spoeling qua aanvallers bij AS Roma steeds kleiner, waardoor ze andermaal het vizier richten op Fernandez-Pardo.

Dan toch naar Rome?

Die zou nu eens te meer echt wel naar de Italiaanse hoofdstad moeten komen om daar het gat te dichten dat gelaten wordt. KAA Gent heeft tot op heden echter het been stijfgehouden en dus zal er heel wat boter bij de vis moeten.

In 26 wedstrijden voor het eerste elftal van KAA Gent heeft Matias Fernandez-Pardo 9 doelpunten gescoord en 2 assists gegeven. Hij staat bij Gent onder contract tot 2026 en zijn marktwaarde wordt geschat op 3 miljoen euro.